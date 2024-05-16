في عملية مستهدفة بإطار مكافحة الجريمة الاقتصادية في الضفة الغربية: مصادرة أموال ومقتل 3 فلسطينيين

فتحت الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية في لاهاف 433 تحقيقا للاشتباه في استخدام شركة في الضفة الغربية تقدم خدمات مالية، كمنصة اقتصادية لتمويل ملايين الشواقل للتنظيمات الإرهابية وفق التوصيف وتحويل الأموال القادمة من الخارج إلى تلك المنظمات والجمعيات المعلنة إرهابية.

ووفقا لبيان الجيش فقد قام ضباط الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية في لاهاف 433، بالتعاون مع شرطة الإدارة المدنية في الضفة الغربية وحرس الحدود بتنفيذ عملية مستهدفة الليلة في الضفة الغربية وصادرت الكثير من الأموال التي يشتبه في أنها أموال إرهابية، يعود بعضها إلى حركة حماس والجهاد الإسلامي، مما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين مسلحين خلال العملية.

وشملت المداهمات العملياتية طولكرم وعرابة وقلقيلية ونابلس ورام الله وبيت لحم وأريحا وطوباس والخليل، وتم الاستيلاء على مبالغ نقدية كبيرة بالشيكل والدولار الأميركي واليورو والدينار الأردني وغيرها. كما تمت مصادرة العديد من الوثائق وأجهزة الكمبيوتر.

وخلال العملية تطورت مواجهات أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين حاولوا إلقاء المتفجرات على الجنود الإسرائيليين.

تأتي هذه العملية بالتزامن مع الحرب في غزة ضد حماس والجهاد الإسلامي الضالعين بأسوأ هجوم على إسرائيل في السابع من اكتوبر وسط تخوفات من اشتعال الضفة الغربية مع وجود خلايا تابعة لحماس والجهاد الإسلامي فيها تحت راية توحيد الجبهات.