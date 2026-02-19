نتنياهو في رسالة لإيران: "إذا هاجمونا - سيواجهون رداً لا يمكنهم تصوره"

أقيم، اليوم الخميس، حفل تخريج دورة ضباط القوات البرية بالجيش الإسرائيلي بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير.

نتنياهو: تحذير مباشر لإيران

وجّه نتنياهو رسالة شديدة اللهجة إلى إيران، قائلاً إن بلاده “مستعدة ومتيقظة للدفاع عن نفسها أمام أي تحدٍ”، مضيفًا أنه في حال أقدمت طهران على مهاجمة إسرائيل “فستواجه ردًا لا يمكنها تصوّره”. وأكد أن إسرائيل تعمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة في هذا السياق.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، شدد نتنياهو على أن أهداف الحرب تشمل نزع سلاح حماس وجعل القطاع منزوع السلاح، مؤكدًا أنه “لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع السلاح”، وأن الحركة ستُوضع أمام خيار “التخلي عن سلاحها طوعًا أو بالقوة”.

وزير الأمن: سياسة المبادرة والحسم

من جانبه، قال كاتس إن إسرائيل “لن تسمح بتهديدات إبادة في الحاضر أو المستقبل”، مضيفًا أن السياسة الحالية تقوم على “المبادرة والحسم وإزالة التهديدات والدفاع عن الحدود والتجمعات السكانية”. وأشار إلى استمرار النشاط العسكري في عدة جبهات، بما في ذلك الشمال وقطاع غزة والضفة الغربية.

رئيس الأركان: جاهزية متعددة الجبهات

بدوره، أكد زامير أن الجيش يخوض معركة متعددة الساحات، وأن “الأصبع على الزناد أكثر من أي وقت مضى”، محذرًا من أن أي جهة تختبر تصميم إسرائيل “ستدفع ثمنًا فوريًا وباهظًا”. كما شدد على أهمية الوحدة الداخلية، معتبرًا أن التماسك الوطني عنصر أساسي في تحقيق الأهداف العسكرية.

ويأتي الحفل في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وسط تصعيد في الخطاب السياسي والعسكري بشأن إيران وقطاع غزة