مسؤول إيراني:"طهران سترسل صواريخ وطائرات مسيرة ومستشارين عسكريين إلى سوريا"

قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الجمعة، إن إيران سترسل صواريخ وطائرات مسيرة ومستشارين آخرين إلى سوريا، مع تقدم قوات المعارضة صوب مدينة حمص بوسط البلاد واستيلاء الأكراد على أكبر مدينة في الشرق".وتابع"من المرجح أن تضطر طهران إلى إرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا... اتخذت طهران كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين في سوريا ونشر القوات".

وقالت ثلاثة مصادر سورية لرويترز، اليوم الجمعة، إنه في انتكاسة أخرى للأسد، سيطر تحالف تدعمه الولايات المتحدة بقيادة مقاتلين أكراد سوريين على مدينة دير الزور، المعقل الرئيسي للحكومة في الصحراء الشاسعة شرق البلاد.

وفي السياققال مسؤول أمني عراقي إن الأكراد السوريين يتقدمون أيضاً باتجاه بلدة البوكمال الواقعة على الحدود الشرقية لسوريا مع العراق ويمكن أن يسيطروا عليها خلال الـ 24 ساعة القادمة".