عُمان أول من يعلن غرة رمضان 2026 قبل استطلاع الهلال الرسمي

أعلنت سلطنة عمان أن يوم الخميس 19 فبراير 2026 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1447 هـ، لتصبح بذلك أول دولة إسلامية تعلن بداية شهر الصيام قبل أسبوع من بدء استطلاع الهلال.

وأكدت اللجنة الرئيسة لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 هو المتمم لشهر شعبان، مشيرة إلى أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء 17 فبراير كانت مستحيلة في جميع المحافظات وفق الحسابات الفلكية.

وقالت اللجنة: "وأخذاً بما استقر عليه العمل من عدم قبول البلاغات التي تناقض الواقع والعلم، فإن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس هو غرة شهر رمضان".

وتستطلع معظم الدول العربية والإسلامية الهلال في الليلة الأخيرة من شهر شعبان لتحديد بداية رمضان، حيث تعتمد بعضها على الحسابات الفلكية، فيما تعتمد دول أخرى على الرصد البصري أو الأجهزة الفلكية. ومن المتوقع أن تعلن باقي الدول العربية والإسلامية غرة رمضان يوم الثلاثاء المقبل.