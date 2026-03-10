وجه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وجّه الليلة (الثلاثاء) رسالة تهديدية لإيران، بسبب التهديدات في البلاد بالإضرار بصادرات النفط في مضيق هرمز، وقال إنه في حال فعلت ذلك "ستتضرر عشرين مرة أكثر مما تضررت حتى الآن".

ترامب هدد على شبكة التواصل الاجتماعي Truth قائلاً: "سوف نقضي على أهداف قابلة للتدمير بسهولة ستصعب على إيران أن تعيد بناء نفسها كأمة - الموت، النار والغضب سيسيطرون عليها - لكنني آمل وأصلي ألا يحدث ذلك"، وأشار إلى أن "هذه هدية من الولايات المتحدة للصين ولكل الدول التي تستخدم مضيق هرمز".

كما أفيد، في ظل الانفجارات في طهران، هدد الحرس الثوري بأنه "لن يُسمح، حتى إشعار جديد، بتصدير لتر واحد من النفط من المنطقة للعدو وحلفائه" حتى تتوقف الولايات المتحدة وإسرائيل عن مهاجمة إيران.

وفي غضون ذلك، ردّ الحرس الثوري في وقت سابق على تصريحات الرئيس، التي قال فيها إنه لا يعتقد أن العملية ستنتهي هذا الأسبوع، "ولكن قريبًا جدًا": "ترامب بدأ الحرب عندما كذب على الشعب الأمريكي، وردودنا جعلته عاجزًا. إنهاء الحرب بيد إيران".