المصادقة على خطة E1؛ سموتريتش: "الدولة الفلسطينية مُسِحَت"

صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية اليوم (الأربعاء) على دفع خطة E1 في معاليه أدوميم، التي تشمل نحو 3400 وحدة سكنية جديدة وإقامة مستوطنة جديدة في مستوطنة عسائيل قرب جبل الحليل. وتشمل الخطة 342 وحدة سكنية إلى جانب مبانٍ عامة وبُنى تحتية.

من مكتب وزير المالية ووزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش جاء: "هذه خطوة مهمة تمحو فعلياً وهم ’حل الدولتين‘ وتعزز تمسك الشعب اليهودي بقلب أرض إسرائيل."

سموتريتش أضاف: "اليوم نحن نضع حقائق تاريخية على الأرض. في E1 نحن نحقق أخيرًا ما وُعِد به لسنوات. هذا لحظة مفصلية للاستيطان، للأمن ولدولة إسرائيل كلها. وفي عسا هيل نتقدم خطوة أخرى في إقامة مستوطنة جديدة وكاملة – مع مئات من الوحدات السكنية."

الدولة الفلسطينية تُزال عن الطاولة ليس بالشعارات بل بالأفعال. كل مستوطنة، كل حي، كل وحدة سكنية هي مسمار إضافي في نعش هذه الفكرة الخطيرة. أنا أدعو رئيس الوزراء: حان الوقت لاستكمال الخطوة، التوقف عن التأجيل، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على يهودا والسامرة – هنا والآن.