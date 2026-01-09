لدعم المصالحة وعملية انتقالية سلمية وشاملة: الاتحاد الأوروبي يدعم سوريا بقيمة نحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027

أعلن الاتحاد الأوروبي عن شراكة سياسية جديدة مع سوريا لدعم المصالحة وعملية انتقالية سلمية وشاملة في البلاد، وتقديم حزمة دعم مالي لها بقيمة نحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، جاء ذلك بعد اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في العاصمة دمشق، بحثوا خلاله أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسبل تطوير علاقات التعاون.

وأكد الجانبان ضرورة توسيع آفاق الحوار السياسي بما يخدم مصالح الشعب السوري، ويدعم بناء شراكة متوازنة وبنّاءة مع الاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات إعادة الإعمار، وترسيخ الاستقرار في سوريا والمنطقة، إضافة إلى ملفات الشراكات الاقتصادية والتنمية المستدامة، والقضايا الإنسانية، وملف اللجوء في أوروبا، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" السورية.

وقال ال الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الجمعة، إن"رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي التقيا مع الرئيس السوري خلال زيارتهما دمشق، وبحثا معه فتح فصل جديد"في العلاقات الثنائية". وأوضح البيان أن "هذا الفصل يستند إلى ثلاث ركائز، هي الشراكة السياسية الجديدة، وحزمة الدعم المالي التي تشمل مساعدات إنسانية ودعم التعافي المبكر، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي".