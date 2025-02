"بيان تاريخي "||عبد الله اوجلان :"يجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح"

طالب رئيس حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" عبد الله اوجلان الذي يقبع في السجون التركية عبر رسالة نقلها أنصاره عقب زيارتهم له في السجن حيث قالوا إن اوجلان طلب أن "يحل الحزب نفسه وإلقاء السلاح والتوجه الى النضال المدني".

