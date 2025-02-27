"بيان تاريخي "||عبد الله اوجلان :"يجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح"

طالب رئيس حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" عبد الله اوجلان الذي يقبع في السجون التركية عبر رسالة نقلها أنصاره عقب زيارتهم له في السجن حيث قالوا إن اوجلان طلب أن "يحل الحزب نفسه وإلقاء السلاح والتوجه الى النضال المدني".

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وتضمنت الرسالة التي نقلها أنصاره في مؤتمر صحافي هذه الطلبات :" على جميع الجماعات إلقاء السلاح ويجب على حزب العمال الكردستاني أن يحل نفسه، أوجه الدعوة لكل الجماعات لإلقاء السلاح وأتحمل المسؤولية التاريخية على ذلك، وأدعو حزب العمال الى عقد مؤتمر واتخاذ القرار بحل نفسه"

وترقبت تركيا اليوم الخميس "إعلانا تاريخيا للزعيم الكردي عبد الله اوجلان، والذي قد ينهي أربعة عقود من النزاع، حيث زار اليوم وفد من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة حيث يُعتقل أوجلان، متعهدين بالعودة برسالة من مؤسس حزب العمال الكردستاني.

.من أجل ذلك، قرّر الحزب عرض شاشات عملاقة لمتابعة إعلان أوجلان في دياربكر (جنوب شرق) وفان (شرق)، المدينتين الكرديتين الرئيسيتين في تركيا. كما نصبت شاشات في شمال سوريا والعراق.

وتعتبر المرة الثالثة منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر التي يُسمح فيها لممثلين عن حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، القوة الثالثة في البرلمان التركي، بلقاء أوجلان (75 عاما) الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.