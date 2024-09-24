الصين تهاجم إسرائيل بشدة بعد الضربات المكثفة جنوب لبنان

التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) مع وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهاجم إسرائيل بشدة بسبب الهجمات واسعة النطاق في لبنان ، وأوضح أن الصين ستقف إلى جانب لبنان "مهما حدث".

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قال وانغ يي، وزير الخارجية الصيني المخضرم والذي يعتبر شخصية بارزة جداً في النظام في بكين، إن الصين تدعم بقوة لبنان وحقه في الدفاع عن سيادته وأمنه، كما أن الصين تدين بشدة انتهاكات إسرائيل للسيادة من خلال الغارات الجوية. في لبنان. وقال وانغ خلال الاجتماع "بغض النظر عن كيفية تطور الوضع، ستواصل الصين الوقوف إلى جانب العدالة وإخواننا العرب، بما في ذلك لبنان".

وقال وونغ: "إننا نخصص اهتماما كبيرا بالتطورات الإقليمية، وخاصة التفجير الأخير لأجهزة الاتصالات في لبنان، ونعارض بشدة الهجمات العشوائية ضد المدنيين". وقال إن الصين تعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط وستواصل العمل والتعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن "محاربة العنف بالعنف لن تحل المشاكل في الشرق الأوسط، بل ستتسبب في كوارث إنسانية أكبر". وأضاف: "يتعين على المجتمع الدولي أن يقدم موقفا أكثر وضوحا، وعلى دول المنطقة أن تتحد من أجل حل الصراع في غزة".

وأضاف وونغ أن موقف الصين هو ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع انسحاب جميع القوات والتنفيذ الفعال لحل الدولتين. وأصدرت السفارة الصينية في إسرائيل بيانا أمس دعت فيه جميع مواطنيها إلى مغادرة إسرائيل فورا، أو على الأقل الانتقال إلى مكان أكثر أمانا.