رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي يلتقي الرهائن السابقين لدى حماس:"سنواصل العمل على استعادة جميع الرهائن"

التقى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم الجمعة، بأربعة من الرهائن السابقين الناجين من أسر حماس: ليري الباغ، ورومي جونين، وعمر شيم طوف، وساشا تروبانوف.

وفي هذا اللقاء، أعرب الجنرال زامير عن امتنانه العميق لشهادتهم الصادقة، وأكد التزام الجيش الإسرائيلي الثابت بالعمل على إعادة جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

IDF

وقال رئيس الأركان للرهائن الأربعة السابقين: "أردت أن أسمع بشكل مباشر عن مشاعركم بشأن الوقت الذي كنتم فيه أسيرين وكانت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تعمل على مقربة منكم". "إن التجارب التي مررت بها كانت رهيبة، وأنت تظهر قوة ومرونة تستحق إعجابنا"، وأكد على الأولوية المطلقة للجيش الإسرائيلي لمصير الرهائن: "إن عودة الرهائن وحمايتهم هما محور اهتمامنا الدائم. وسنواصل العمل بكل الوسائل الممكنة لتحقيق أهداف هذه الحرب: إعادة جميع الرهائن إلينا وهزيمة منظمة حماس الإرهابية".

IDF

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تبدو فيه المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن متعثرة، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة. وبحسب أحدث المعلومات الرسمية فإن 21 رهينة لا يزالون على قيد الحياة في غزة، فيما لا يزال مصير عدد آخر غير مؤكد.

وتشكل شهادات الرهائن السابقين مصدراً قيماً للمعلومات بالنسبة للقوات الإسرائيلية، سواء فيما يتصل بظروف الاحتجاز أو المواقع المحتملة للأسرى المتبقين.