محلل إسرائيلي : "هناك تفهم عربي لمنطق إسرائيل في عملية قطر"

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية يرى أن "القرارات من القمة لن تتجاوز الإدانات"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
الهجوم الإسرائيلي على قطر 09/09/2025
الهجوم الإسرائيلي على قطر 09/09/2025Jacqueline PENNEY / AFPTV / AFP

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية عقد القمة الطارئة في قطر بعد الهجوم الإسرائيلي في الدوحة،والقرارات التي يمكن أن تصدر عنها، شدد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية مئير مصري على أن "هناك تفهم عربي لمنطقة إسرائيل في عملية قطر وإن القرارات التي ستصدر من القمة لن تتجاوز الإدانات". رابط مداخلته كاملة.

Video poster
محلل إسرائيلي : "هناك تفهم عربي لمنطق إسرائيل في عملية قطر"

جاءت تصريحات مصري خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن "قرارات القمة لن تتجاوز الإدانات وذلك لسببين أساسيين أولهما أنه لا توجد قدرة للقيام بأي شيء ، فلن يكون هناك حشد عسكري للرد على إسرائيل وذلك بسبب الدور الأمريكي المعروف في قطر والمنطقة، وثانيا أعتقد أنه يوجد تفهم للمنطق الإسرائيلي، رغم أنهم غير راضين عن هذا التصرف"

الحلقة كاملة: 

Video poster
هذا المساء :I24NEWS
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات