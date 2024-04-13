حالة تأهب قصوى بإسرائيل لضربة إيرانية، وهذه سيناريوهات الضربة المحتملة

اكتملت الاستعدادات والتجهيزات من جانب الجيش الإسرائيلي لامكانية رد إيراني على اغتيال مسؤول الحرس الثوري في دمشق. في إطار الاستعدادات لهجوم على إسرائيل، اتخذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من النشاطات في محاولة الكشف عن إستهدافات صاروخية إيرانية واعتراضها، بينها دوريات للمقاتلات الجوية في السماء، النظام الدفاعي الجوي الذي بحالة تأهب قصوى ونفس الأمر بالنسبة للمعلومات الاستخباراتية.

من جانبها حذرت الولايات المتحدة طهران وبعثت لها رسائل هجومية محذرة إياها من شن هجمات محتملة لإسرائيل، وقال الرئيس بايدن في رسالة الى طهران :"لا تهاجموا، نحن ملتزمين بالدفاع عن إسرائيل، لن تنجحوا".

ويشار الى ان إدارة بايدن والجيش امريكي بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن يوآف غالانت، وبذلت جهود ديبلوماسية من جانب الفرنسيين والبريطانيين الذين يسعون لممارسة ضغوطات على الإيرانيين حتى لا يشنوا هجوما على إسرائيل. على خلفية التقارير فإنه من المتوقع أن تشن ايران هجوما خلال الساعات الـ48 القريبة ضد إسرائيل، وعلى ضوء ذلك تجري إسرائيل بصورة تتناسب مع ذلك.

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية ان السيناريوهات المتوقعة للرد الإيراني يمكن أن تكون :إطلاق صاروخ باليستي من أراضيها والذي يستغرقه 12 دقيقة للوصول الى إسرائيل، والامكانية الثانية بأن يطلق الإيرانيون صاروخ كروز باتجاه الأراضي الإسرائيلية والذي سيصل في غضون ساعتين وسيجتاز مسافة 1600 كيلومترا. والامكانية الثالثة بأن تقوم ايران باطلاق مسيرات تجاه إسرائيل والتي سيستغرق وصولها الى إسرائيل فترة ساعات.

إسرائيل مستعدة لهجوم إيراني محتمل، وجاهزة على الرد واستهداف سلسلة من المواقع والأهداف والمحددة مسبقا. وهذه الأنشطة تنسيقها مع الولايات المتحدة، والذين أوضحوا أنه من الممكن أن يكونوا شركاء بالحدث.