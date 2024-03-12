استثمارات حكومية في الموازنة المصرية الجديدة تصل لـ 20 مليار دولار

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات العامة لجميع الجهات في الدولة، من دون استثناء، لن تتجاوز تريليون جنيه (نحو 20.47 مليار دولار) في مشروع موازنة العام المالي الجديد (2024-2025)، من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.

وقال معيط، في جلسة حوارية عن مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، إن موازنة الدولة ستشهد سقفاً لدين الأجهزة الحكومية والهيئات الاقتصادية، لا يتم تجاوزه إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، مع توجيه الفائض الأولي للموازنة و50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وتراجعه إلى أقل من 80% خلال السنوات المالية الثلاثة المقبلة.

وأعرب معيط، عن تطلعه إلى "مساهمة إجراءات الحكومة بشكل فعال في عودة النشاط الاقتصادي، ودفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير"، مضيفا أن الحكومة "مستمرة في المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية، على الرغم من الضغوط الشديدة على الخزانة العامة، تأثراً بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات".

وتابع معيط أن "الموازنة الجديدة ستكون استثنائية، وتستهدف الحكومة من خلالها تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق إيرادات عامة بقيمة 2.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تبلغ نحو 3.8 تريليونات جنيه، بمعدل نمو 23%، وذلك لإيجاد مساحة للإنفاق المرن في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في مواجهة التضخم".

وأكمل أن الحكومة "حريصة على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وعدم فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين في العام المالي الجديد، بالتزامن مع ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق العام في القطاعات الأخرى".