نعيم قاسم: "فقدنا طُرق الإمداد الخاصة بنا في سوريا، واتفاق وقف إطلاق النار هو لوقف العدوان وليس لإنهاء المقاومة"

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، مساء اليوم السبت، إن"اتفاق وقف إطلاق النار هو لوقف العدوان وليس لإنهاء المقاومة ويرتبط بجنوب نهر الليطاني حصراً"، وأضاف"برنامج حزب الله في المرحلة المقبلة هو تنفيذ الاتفاق في جنوب نهر الليطاني وإعادة الإعمار وانتخاب الرئيس".

وأشار قاسم إلى أن "حزب الله قوي ويتعافى ومستمر والمقاومة مستمرة ولبنان مستمر بعناصر قوته ومن اعتمد على إسرائيل فاشل في قراءته" وأفاد"لا نعتقد أن ما يجري في سوريا سيؤثر على لبنان ونأمل أن تخرج سوريا مستقرة وفق ما يريده شعبها"

وأكد قاسم على أن"سقط النظام في سوريا على يد قوى جديدة لا يمكننا الحكم عليها إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها"، وتابع"لا نستطيع الحكم على الحكام الجدد لسوريا قبل استقرارها"و