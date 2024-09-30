تقرير: إيران تنقل آلاف المقاتلين إلى المناطق الحدودية مع سوريا ولبنان

قال مصدر لصحيفة التايم اليوم (الاثنين)، إن إيران ستنقل آلاف المقاتلين إلى المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا. وأضاف المصدر لمجلة تايم أيضًا أنه خلال الشهرين الماضيين، غادر عدة آلاف من المقاتلين العراق بالفعل إلى سوريا، مما يعني أن طهران تستعد لتعزيز قوة الردع لديها.

كما أفادت التقارير أنه منذ تدخل النظام الإيراني في سوريا عام 2012 لحماية نظام الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية، إلى جانب الجماعات الأخرى المدعومة من إيران، قام حزب الله ببناء قواعد وشبكة متطورة من الأنفاق في المناطق السورية بالقرب من الحدود اللبنانية. ومع ذلك، بعد القضاء على معظم التسلسل القيادي لحزب الله، ستركز إيران على استعادة التنظيم في لبنان والاستعداد لأطول معركة ممكنة.

والآن، سيصبح الحلفاء في سوريا والعراق قنوات رئيسية لنقل موارد حزب الله، ومن بين أمور أخرى، فر العديد من قادة حزب الله الميدانيين إلى سوريا من لبنان مع عائلاتهم.

ومع ذلك، طمأنوا في التايم نقلا مصدر قال إن ما تسميه إيران "محور المقاومة" القوي قد كشف في الواقع عن "ضعفه". وحتى أن حزب الله أهم حليف في هذا المحور ضعف، وايران نفسها لم يعد أمامهما سوى خيارات قليلة، مما يعني أنه من غير المرجح أن يؤديا إلى تصعيد الصراع.