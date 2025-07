رئيس وزراء بريطانيا: "سنعترف بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر"

قد يعجبك أيضًا -

انضمّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأعلن اليوم (الثلاثاء) أن المملكة ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهدّد إسرائيل، قائلاً إن هذه الخطوة ستُنفّذ "إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات جوهرية لتغيير الوضع في غزة".

على الرغم من تصريحاته، زعم أن "دعمنا لإسرائيل لن يتغير". بعد هذا التصريح العاصف، أكد مصدر بريطاني لـ i24NEWS أن "ستامر تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل إعلانه".

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية البيان البريطاني قائلةً: "ترفض إسرائيل إعلان رئيس الوزراء البريطاني. إن تغيير موقف الحكومة البريطانية في هذا الوقت، عقب الخطوة الفرنسية والضغوط السياسية الداخلية، يُمثل مكافأةً لحماس، ويُقوّض محاولات التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وخطة لإطلاق سراح الرهائن".

وتناول وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذه القضية في خطاب ألقاه قائلاً: "لطالما آمنا بأنه لا يوجد حل أفضل للمنطقة من حل الدولتين. بعد الانتخابات، استأنفنا تمويل الأونروا، وأوقفنا بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وبذلنا قصارى جهدنا لزيادة عائدات المساعدات".

وأضاف أنهم يحاولون التأثير على الوضع في غزة خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف: "نأمل أن نرى تحسنًا في المعاناة، والتزامًا بوقف إطلاق النار، ومسارًا دبلوماسيًا يُحقق سلامًا طويل الأمد".

كتب جيريمي كوربين، الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، والذي أُطيح به بعد اتهامات بمعاداة السامية، على حسابه على موقع X: "إقامة دولة فلسطينية ليست ورقة مساومة. إنها ليست تهديدًا. إنها حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني. مطالبنا من هذه الحكومة المخزية لا تزال كما هي: وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات واسعة النطاق، ووقف الإبادة الجماعية - الآن".

وأضاف سايمون هاريس، رئيس وزراء أيرلندا: "إنه تطورٌ مُرحَّبٌ به ومهم. لم تكن الحاجة إلى وقف إطلاق النار أشدَّ إلحاحًا من أي وقتٍ مضى. نحن بحاجةٍ إلى تدفق المساعدات، والإفراج عن الرهائن، وحلٍّ قائم على دولتين قابلٍ للتطبيق. تعترف أيرلندا بدولة فلسطين، وأُرحِّبُ بنية جارتنا القريبة أن تحذو حذوها".

أضاف جون سويني، الوزير الأول لاسكتلندا: "أرحب بالتزام الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطينية، ولكن لا ينبغي أن تكون هناك أي شروط مرتبطة بهذا. يجب أن يكون الاعتراف قاطعًا لا رجعة فيه، ومصحوبًا بعقوبات على إسرائيل. يجب على إسرائيل أن توافق على وقف إطلاق النار الآن، وأن تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة لمنع المجاعة".

رحّب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالقرار، وكتب على حسابه على تويتر: "تنضم بريطانيا اليوم إلى الزخم الذي أحدثته فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية. معًا، من خلال هذا القرار المهم وجهودنا المشتركة، نُنهي دوامة العنف التي لا تنتهي، ونُعيد فتح آفاق السلام في المنطقة. هذه فكرة عادلة وواضحة - لا شيء ولا أحد يستطيع معارضتها".

رحبت وزارة الخارجية الأردنية لاحقًا بهذا القرار. وقالت: "يرحب الأردن بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم بريطانيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق حل الدولتين".