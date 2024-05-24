مديرا الـ"سي آي إي" والموساد في باريس لإحياء مفاوضات غزة

يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز مع مدير الموساد دايفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في باريس لإعادة إحياء المفاوضات حول صفقة الرهائن ووقف الإطلاق النار في قطاع غزة،

فيما أكد مسؤول أميركي مطلع أن بيرنز على اتصال أيضاً بنظيره المصري، اللواء عباس كامل، حسب ما نقل موقع أكسيوس، اليوم الجمعة.

وتأتي زيارة برنز إلى العاصمة الفرنسية بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمعاودة المباحثات التي تهدف من خلالها إلى الافراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار في القطاع.

كما جاءت بعدما أكد مصدران أمنيان مصريان، أمس الخميس، أن "القاهرة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين رغم التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها"

وكان مدير السي آي إي حث مطلع شهر مايو/ايار الجاري الحالي الجانب الإسرائيلي على المضي قدما في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس عبر الوسيطين القطري والمصري، إلا أن المباحثات وصلت حينها إلى طريق مسدود.