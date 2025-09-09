إدانات واسعة: العالم العربي يرد على الهجوم في الدوحة

قد يعجبك أيضًا -

ردود فعل عديدة في أنحاء العالم العربي على قصف سلاح الجو اليوم (الثلاثاء) لمقر منظمة حماس في الدوحة بقطر. مصادر في الدوحة أبلغت وكالة رويترز أن الوساطة القطرية في المفاوضات حول صفقة المختطفين - تم تعليقها حتى إشعار آخر.

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية: "الهجوم الإسرائيلي في قطر خطير للغاية، وينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إنه ينتهك سيادة قطر ويستهدف الفلسطينيين الذين يجرون مفاوضات. نحن ندعو العالم إلى التحرك ضد جرائم إسرائيل." وقال مستشار سياسي للإمارات لرويترز: "نقف مع قطر ونستنكر الهجوم الإسرائيلي."

رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن: "نحن ندين الهجوم الإسرائيلي الوحشي على دولة قطر". حسين الشيخ، نائبه، عقّب: "نحن ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي الرهيب الذي استهدف قطر. هذا الهجوم يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر، ويعتبر تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة".

الجهاد الإسلامي أدانت الهجوم: "هجوم الكيان الصهيوني على اجتماع قادة حماس في الدوحة هو عمل إجرامي واضح ينتهك جميع المعايير والقيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية."

في حساب X الخاص بوزارة الخارجية الكويتية كُتب: "نحن ندين الهجوم الوحشي الذي واجهته دولة قطر الشقيقة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي المجرمة".

كما أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لم يلزم الصمت: "أدين الهجمات الإسرائيلية على قطر. يجب على جميع الأطراف العمل لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وليس تدميره. الهجمات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر ووحدة أراضيها".

وزارة الخارجية الأردنية: "نحن نؤكد الرفض التام للمملكة والإدانة الشديدة لهذا الهجوم الإسرائيلي، الذي يشكل انتهاكًا لسيادة دولة عربية وتصعيدًا خطيرًا وغير مقبول واستفزازيًا".

وزارة الخارجية العراقية: "ندين هجوم الكيان الصهيوني على قادة حماس في الدوحة ونعتبره عملاً جباناً يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وأراضيها".

وزارة الخارجية السعودية ردت على الهجوم: "تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، وتؤكد تضامنها الكامل ودعمها لقطر، وتسخر كافة إمكانياتها لدعمها بكل الوسائل التي تتخذها، وتحذر من العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الإجرامية وانتهاكه الصارخ لمبادئ القانون الدولي ولكافة الأعراف الدولية."

في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، أكد الرئيس المشاط دعم اليمن لحركة حماس. وأشار إلى أن ما حدث في الدوحة يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة مع وجود إسرائيلي. إن العدوان الصهيوني الذي حدث في قطر والتصريح الفاضح للعدو الصهيوني بشأنه، والذي ينتهك سيادة دولة ذات سيادة، كلاهما جرس إنذار لجميع الدول العربية والإسلامية. كونوا يقظين قبل فوات الأوان.

وزارة الخارجية التركية أفادت: "ندين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف وفد التفاوض التابع لحماس في الدوحة. نحن نقف إلى جانب قطر ضد هذا الهجوم الدنيء الذي يستهدف سيادتها وأمنها".