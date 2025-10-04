احتجاجًا على الحرب في غزة: عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين لإسرائيل يتظاهرون في برشلونة

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة ببرشلونة، اليوم السب، احتجاجًا على الحرب في غزة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. وامتلأ شارع باسيج دي غراسيا الواسع، الشارع المركزي بالمدينة، بالأعلام الفلسطينية والقمصان الداعمة لفلسطين. ورفع العديد من المتظاهرين، بمن فيهم عائلات وأشخاص من جميع الأعمار، لافتات كُتبت عليها رسائل مثل "غزة تُعذبني"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"ارفعوا أيديكم عن الأسطول".

https://x.com/i/web/status/1974445806326362488 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأوضح المنظمون أنهم، بالإضافة إلى التعبئة المحلية، يأملون في إلهام مسيرات أخرى في أوروبا ودفع القادة الأوروبيين إلى تشديد موقفهم تجاه إسرائيل. وتساءلت ماريا خيسوس بارا، البالغة من العمر 63 عامًا، والتي أتت من مدينة أخرى للمشاركة في المسيرة: "كيف يُمكننا أن نشهد إبادة جماعية حية بعد ما شهدناه في أربعينيات القرن الماضي؟". وأضافت: "الآن، لن يتمكن أحد من القول إنه لم يكن يعلم". » ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات هذا الأسبوع في عدة دول، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الدبلوماسية في أوروبا.