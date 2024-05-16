في ضوء توتر العلاقات مع الأردن: إسرائيل تجدد العمل باتفاقية المياه لستة أشهر فقط

أعلن مكتب وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي الخميس عن تمديد اتفاقية المياه بين إسرائيل والأردن لمدة ستة أشهر، في حين أن التوقعات الأردنية رمت إلى التمديد لخمس سنوات، وفق النشر في واينت.

وبموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994، تنقل إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا بسعر زهيد. لكن الأردن الذي يعاني منذ سنوات من شح متزايد في مصادر المياه طلب من الحكومة الإسرائيلية مضاعفة الكمية وهو ما وافقت عليه إسرائيل في يوليو 2021. وانتهت صلاحية الاتفاقية الموقعة آنذاك لمدة ثلاث سنوات في أوج تدهور العلاقات بين البلدين مع استمرار القتال في قطاع غزة.

وأفاد التقرير أن وزير الطاقة والبنى التحتية إيلي كوهين وافق على تمديد اتفاقية المياه الإسرائيلية المستحدثة مع الأردن لمدة ستة أشهر أخرى فقط. وكان الوزير كوهين ينوي تمديد الاتفاق للأردنيين لمدة عام، ولكنه قرر بعد التشاور الاكتفاء بالتمديد لمدة ستة أشهر فقط.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أدلى بتصريحات ضد إسرائيل تتعلق بالحرب في غزة وكإجراء تصعيدي لوح الأردن بإلغاء اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.