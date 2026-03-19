توثيق من لبنان: مراسل قناة ار تي ينجو بأعجوبة من هجوم إسرائيلي

مراسل قناة RT الروسية، ستيف سويني، والمصوّر الخاص به، علي رضا، أُصيبا في هجوم إسرائيلي أثناء تصويرهما في جنوب لبنان، وذلك بحسب الشبكة الروسية. وفقًا لـ RT، أطلقت طائرة سلاح الجو صاروخًا باتجاه سيارة الصحفيين عندما كان طاقم التصوير يعبر جسرًا بالقرب من قاعدة عسكرية. وذكر ريدا أن القوات الإسرائيلية "هاجمت عمدًا" الطاقم رغم أنهم كانوا يرتدون زيًا عسكريًا يُظهر بطاقاتهم الصحفية.

توثيق من لبنان: الهجوم بالقرب من المراسل:

الحادثة الدرامتيكي تم توثيقها بالكاميرات - سويني نفسه كان في وسط تقرير عن نهاريا والصواريخ التي أُطلقت باتجاهها، حين بدا عليه فجأة الذهول، ويبدو أنه سمع القذيفة تقترب. تمكن من الانحناء إلى الأمام، والكاميرا التي بقيت ثابتة وثقت انفجاراً هائلاً وقع على بعد أمتار قليلة من مكان وقوف المراسل والمصور. الغبار وشظايا الحجارة تطايرت في كل الاتجاهات، في حين كان يُسمع سويني وهو يتمتم بالشتائم من حين لآخر وكان في حالة صدمة.

رضا شارك أيضًا صورًا لأطباء يزيلون شظايا من ذراع سويني. في مقطع فيديو منفصل، قال إن كليهما، هو وسويني، بخير، ومزح قائلاً: "يتبين أنه عندما يطير صاروخ باتجاهك، يمكنك سماعه".

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أدانت إسرائيل على الهجوم، وقالت إن الهجوم على صحفيين يحملون شارات صحفية "لا يمكن اعتباره عرضياً بالنظر إلى مقتل مئتي صحفي في غزة". ومن الشبكة نفسها أفاد أن "كلاهما في وعيهما ويتلقيان الآن العلاج الطبي في المستشفى. ويقولان إن شظايا الانفجار أصابت أطرافهما".