بث مشاهد خاصة لزيارة حسن نصر الله لوالدته في المستشفى قبل وفاتها

بثت قناة المنار التابعة لحزب الله فيديو للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال زيارته والدته قبل وفاتها خلال وجودها في أحد المستشفيات اللبنانية.

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وتوفيت والدته السبت الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض، وشيعت جنازة نهدية هاشم صفي الدين الأحد، وتقبلت قيادة حزب الله وحركة أمل التعازي بوفاة "أم حسن" في قاعة الإمام السيد موسى الصدر في روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتحدث نصر الله اليوم في اختتام التعازي عن والدته وقال :" إن الوالدة الفقيدة المرحومة نهدية هاشم صفي الدين، ولدت من سيديين هاشميين وكامت امرأة مؤمنة طيبةً طاهرةً هادئةً قليلة الكلام ولا تتدخّل في شؤون الآخرين ولا تُسيئ لأحد ولا تحمل في نفسها كراهيةً لأحد".ويشار الى أن فيديو لنجل نصر الله خلال حضوره تشييع جدته.