بث مشاهد خاصة لزيارة حسن نصر الله لوالدته في المستشفى قبل وفاتها

بثت قناة المنار التابعة لحزب الله فيديو للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال زيارته والدته قبل وفاتها خلال وجودها في أحد المستشفيات اللبنانية.

