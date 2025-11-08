وسط جفاف غير مسبوق: الحكومة الإيرانية تخطط لقطع المياه في طهران للحد من الاستهلاك

أعلنت الحكومة الإيرانية عن التخطيط لعمليات قطع مياه دورية في طهران للحد من الاستهلاك وسط جفاف غير مسبوق، حيث تشهد العاصمة، التي يسكنها أكثر من 10 ملايين نسمة، انخفاضًا مُقلقًا في هطول الأمطار منذ أشهر، وهو الأسوأ منذ قرن، وفقًا للسلطات المحلية.

وذكرت وكالة أنباء إسنا أن 15 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد لم تشهد أي أمطار منذ أكتوبر/تشر ين الأول المنصرم. وصرح وزير الطاقة عباس علي عبادي للتلفزيون الرسمي أن هذه القطع تهدف إلى "تجنب الهدر"، مُقرًا في الوقت نفسه بإمكانية تسببها في إزعاج المواطنين. وتُشير العديد من وسائل الإعلام المحلية بالفعل إلى انقطاعات ليلية في المياه في بعض الأحياء.

يُعتبر الوضع حرجًا للغاية، إذ لا يحتوي سد العاصمة الرئيسي، إلا على 14 مليون متر مكعب من المياه، مُقارنةً بـ 86 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي. ولن يُوفر هذا المستوى من المياه للمدينة سوى "أقل من أسبوعين"، وفقًا لشركة مياه طهران.

ومن جهته حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أنه في حال عدم عودة الأمطار بنهاية العام، فقد يُنظر في إخلاء جزئي لطهران. وفي عدة مناطق، أبرزها أصفهان وتبريز، وصلت السدود إلى أدنى مستوياتها. وفي الصيف الماضي، شهدت البلاد انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، بينما أُعلنت عطلتان رسميتان في محاولة للحفاظ على الموارد.