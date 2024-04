صور الأقمار الصناعية تكشف الأضرار التي لحقت بقاعدة إيرانية جراء الضربة الانتقامية المنسوبة لإسرائيل

قدمت صور الأقمار الصناعية التي تم نشرها حديثًا تصويرًا مرئيًا للأضرار التي لحقت بقاعدة عسكرية إيرانية في أصفهان، نتيجة للغارة الانتقامية الإسرائيلية التي نفذت ليلة الخميس. وتكشف هذه الصور عن حجم الدمار الذي لحق بالمكان من خلال المقارنة لما قبل وبعد الضربة.

وتم تنفيذ الضربة الإسرائيلية، التي وُصفت بأنها محدودة النطاق، ردًا على هجوم إيراني كبير على إسرائيل قبل أسبوع اشتمل على إطلاق حوالي 300 طائرة هجومية بدون طيار وصواريخ كروز وصواريخ باليستية.

