وزير الخارجية الإيراني لصحيفة "الغارديان": "على أوروبا أن تغير مسارها"

على خلفية احتمال إعادة آلية العقوبات (سناب باك)، نشر وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، اليوم (الأحد) مقالًا شديدا في صحيفة "الغارديان" البريطانية. بالإضافة إلى ذلك، كتب في حسابه على منصة X رسالة مباشرة لبريطانيا، فرنسا وألمانيا (دول E3) قال فيها: "لصالحكم الشخصي - عليكم تغيير المسار. سلوككم ليس سوى خطأ في حساب يؤدي إلى نتائج عكسية".

اتهم عراقجي القوى الأوروبية الثلاث بأنها تتيح "مبالغات واشنطن"، وقال إنها تصر على التحرك "في مسار متهور" في محاولة لكسب نفوذ في ساحات دولية أخرى. وبحسب قوله، "أوروبا تحولت من لاعب كابح لأمريكا إلى شريكة تابعة لها".

فيما يتعلق بإسرائيل، كتب عراقجي أنها "تُظهر نفسها كمن تحارب باسم الغرب، لكن الحقيقة هي أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة وقادرة مرة أخرى لدفعها حتى تصرخ للولايات المتحدة لتنقذها". وادعى أن الرهان الإسرائيلي فشل، وتسبب للولايات المتحدة بـ"تبذير مليارات من أموال دافعي الضرائب والمعاناة من نقص في المعدات الحيوية".

وأضاف أنه إذا كانت أوروبا مهتمة بالفعل بحل دبلوماسي، وإذا كانت إدارة ترامب ترغب في التركيز على "قضايا حقيقية ليست مصنوعة في تل أبيب"، فعليهم إتاحة المجال والوقت للحوار الدبلوماسي. "البديل لن يكون جميلاً"، حذر.