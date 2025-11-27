تقرير: إيران حوّلت إلى حزب الله مئات ملايين الدولارات عبر دبي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الخميس) أن إيران حولت إلى حزب الله مئات الملايين من الدولارات خلال العام الماضي عبر بورصات أموال وأعمال مختلفة في دبي.

القيود التي فُرضت على قنوات التحويل التقليدية أجبرت إيران وحزب الله على اللجوء إلى بدائل، تتصدرها دبي - مركز مالي دولي مهم استخدمته إيران في السابق أيضًا لغسيل الأموال.

وفقاً للمصادر، الأموال الناتجة عن بيع النفط تتدفق إلى محلات الصرافة، إلى الشركات الخاصة، إلى رجال أعمال وإلى وسطاء في دبي. هؤلاء ينقلون الأموال إلى حزب الله في لبنان عبر نظام الحوالة - وهو نظام قائم منذ مئات السنين يعتمد على شبكة ثقة لتحويل الأموال دون توثيق رسمي.

وزارة الخزانة الأمريكية أفادت في بداية الشهر أن فيلق قدس الإيراني، المسؤولة عن دعم الفصائل الموالية لإيران خارج البلاد، حولت لحزب الله أكثر من مليار دولار منذ يناير، وذلك بشكل أساسي عبر شركات تحويل الأموال.