الشرع يبعث رسائل طمئنة لإسرائيل وعلاقات سرية مع إيران

الخارجية الإيرانية أكدت مرارا أن علاقاتها مع دمشق لم تتوقف وإنها تبنى بناء على مصلحة البلدين

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تُظهر هذه الصورة المنشورة من الرئاسة السورية الرئيسَ السوري المؤقت أحمد الشرع وهو يُلقي كلمةً في دمشق بتاريخ 29 مارس/آذار 2025.
تُظهر هذه الصورة المنشورة من الرئاسة السورية الرئيسَ السوري المؤقت أحمد الشرع وهو يُلقي كلمةً في دمشق بتاريخ 29 مارس/آذار 2025. Syrian Presidency / AFP

رغم الخلاف الجذري في الايدولوجيا والعقيد ما بين جبهة النصرة وإيران إلا أن المصالح السياسية والاقتصادية كسرت الحواجز العقائدية.نضال حماد الكاتب اللبناني المختص في الشؤون الإسلامية كشف عن لقاء بين احمد الشرع والإيرانيين في دير الزور الذي تم خلاله الاتفاق على إدخال القمح العراقي إلى سوريه و خط الإمداد الإيراني لحزب الله سيعود وبرعاية الشرع.

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الشرع رسائل طمئنة لإسرائيل وعلاقات سرية مع إيران

وعلى ضوء ذلك صرح حماد :"الشرع اجتمع مع المخابرات الايرانية ، الخميس قبل الماضي في دير الزور، وعلى أساس ذلك جاء رئيس المخابرات العراقية الى دمشق، وعلى أساس ذلك قدم العراق مئة الف طن من القمح الى سوريا، الايرانيون يريدون منه حماية الشيعة والعلويين والمقامات الشيعية والعودة الى سوريا"

المخاوف الإسرائيلية تتأكد مجددا أن الشرع الذي يرسل برسائل سلام مع زواره إلى إسرائيل ليس جاد فيها وإنما لكسب الوقت لتثبيت حكمه في دمشق ليس الا وان خلفياته الايديولوجيه لم يبتعد عنها

الخارجية الإيرانية أكدت مرارا أن علاقاتها مع دمشق لم تتوقف وإنها تبنى بناء على مصلحة البلدين ، وان من يظنون أنهم حققوا انتصارات في سوريا عليهم التريث، حيث إن المستقبل يحمل العديد من التطورات. التي ظهر بها احمد الشرع كلاعب أساسي في بناء جسور مع أعداء الأمس وتحويلهم إلى حلفاء اليوم

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