مصادر: وفد المخابرات المصرية ساهم بالتقدم المحرز في المفاوضات

علمت i24NEWS من مصادرها، أن وجود قيادة المخابرات المصرية، وعلى رأسهم وزير المخابرات حسن رشاد، الذي غادر العاصمة القطرية الدوحة أمس الأحد، ساهم كثيرًا بإحداث الانفراج الكبير في المفاوضات غير المباشرة، بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل لصفقة تبادل أسرى. وبحسب المصادر، فإن القاهرة لعبت دورًا هامًا، قرّب كثيرًا من إمكانية إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ.

وكان مصدر مطلع على التفاصيل، أشار لشبكة سي إن إن، إلى تحقيق تقدم كبير بعد المحادثات المكثفة جرت الليلة الماضية بين رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس حكومة قطر، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. ولم تكن سي إن إن الوحيدة التي تحدثت عن وجود اختراقة في المحادثات، بل ذكرت مصادر لقناة "العربية" كذلك، عن وجود تقدم محرز، أكدته حركة حماس في بيان رسمي لها. وللتذكير، فإن مصادرنا عزت هذه الانفراجة وهذا التقدم، لجهود الوفد المصري.

وازدادت التقارير في الصحافة الأجنبية مؤخرا، التي تفيد باقتراب التوصل لصفقة بين الجانبين. وكان تقرير في وكالة "رويترز" يقول، إنه تم نقل مسودة الاتفاق إلى الجانبين للمصادقة عليه. كما قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إنه سيتم تشكيل لجنة للاشراف على إدارة القطاع في اليوم ما بعد الحرب.