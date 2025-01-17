بايدن: "لدى نتنياهو ائتلاف حكومي صعب ، يمكنهم إقصاؤه غدًا"

أشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في مقابلة أجراها صباح اليوم (الجمعة) مع شبكة MSNBC الأمريكية: "نتنياهو لديه ائتلاف متشدد، وهم الحكومة الأكثر محافظة يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة بالنسبة له للتعامل مع ائتلافه، ويمكنهم التصويت لصالح عزله غدًا. كما ذكر أنه "في الماضي كان هناك صراع كبير حول ما سيحدث مع نظام القضاء الإسرائيلي، وفي الحرب هناك ضغوط هائلة عليه للقيام بأشياء، بعضها في رأيي لم يكن جيدا".

كما أكد بايدن أنه لم يتحدث مع الرئيس المقبل دونالد ترامب حول تفاصيل الصفقة، بل فقط لفترة قصيرة من أجل "تغيير انتقال السلطة مني إليه بطريقة سلمية". بالإضافة إلى ذلك، أكد أنه "من المستحيل الاعتقاد بأن استمرار الفوضى في الشرق الأوسط لن يؤدي إلى حرب إقليمية. إن فكرة أن إسرائيل ستكون قادرة على الحفاظ على نفسها على المدى الطويل دون التعامل مع القضية الفلسطينية وإن أمن اليهود الأميركيين لا يمكن أن يتحقق. لقد أمضيت السنوات القليلة الماضية في محادثات مع الدول العربية المجاورة لإسرائيل لمحاولة فهم مصلحتهم، ولديهم مصلحة في رؤية تغيير في هذه الديناميكية".

وأعرب الرئيس المنتهية ولايته عن وجهة نظره فيما يتعلق بانتهاء الحرب في غزة: "لقد ظللت أذكر صديقي تنياهو بأنه يجب عليه إيجاد طريقة للإجابة على المطالب المشروعة للفلسطينيين الذين ليس لديهم مكان مستقل للعيش فيه، لذلك بنيت خطة مع فريقي للأمن القومي، وأعتقد أن هذه الخطة يمكن أن تكون جذابة للعالم العربي وللمجتمع اليهودي - لإطلاق سراح المختطفين، وتحقيق وقف لإطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق بشأن تواجد وحركة قوات الجيش الإسرائيلي وإعادة بناء غزة واقتصادها."

وقال بايدن أيضًا: "المرة الأولى التي تحدثت فيها عن وقف إطلاق النار مع نتنياهو كانت عندما تصرف الجيش الإسرائيلي بقوة على محور فيلادلفيا وهاجم مستشفى. صحيح أن يحيى السنوار ورجاله اختبأوا تحت المستشفيات. لقد كانت لدى حماس كل بنيتها التحتية تحت المدارس والمستشفيات والكنائس، وللقضاء عليها كان عليك إلحاق الأذى بالمدنيين." وتابع "عندما وصلت إلى إسرائيل مباشرة بعد السابع من أكتوبر، أخبرتهم أننا سنساعد، لكنني قلت لنتنياهو - لا يمكنك قصف هذه المجتمعات بالقنابل، وقد أخبرني - لكنك فجرت برلين، وأسقطت قنابل ذرية، قتلت آلاف الأبرياء، كان عليك أن تنتصر في الحرب، ولكن لهذا السبب أسسنا الأمم المتحدة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "نتنياهو كان له موقف، هؤلاء هم الأشخاص الذين قتلوا مواطني بلدي، وهم يختبئون في الأنفاق. إنه لأمر مدهش حجم الأنفاق التي بنتها حماس". بالإضافة إلى ذلك، قال: "لقد قررنا أننا سنحمي إسرائيل من العوامل الخارجية. لذلك عندما اعتقدت إيران أنها ستقوم بتفجير إسرائيل وإخراجها من الخريطة، قمنا بتشكيل تحالف من الدول التي لم تسمح بحدوث ذلك". كل الدول والجماعات التي حاولت المس بإسرائيل هي أضعف، إيران أضعف بكثير. إسرائيل أقوى وأكثر استعدادا للدفاع عن نفسها ضد قوى خارجية وكبيرة".