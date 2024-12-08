بعد سقوط نظام الأسد: الجيش الإسرائيلي يحتل الجانب السوري من جبل الشيخ

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد احتلال الجانب السوري من جبل الشيخ معلنين أن هذه الخطوة في سوريا تهدف الى تحسين المواقع الدفاعية على الحدود، وذلك بسبب المخاوف الأمنية من وصول جهاد جهادية الى البلدات الإسرائيلية، جاء ذلك بعد أن بدأت قوات المعارضة السورية بالتموضع بمواقع عسكرية للجيش السوري على طول الحدود مع إسرائيل.

إضافة الى ذلك، إنه من جهة طرأ ضعف في الفضاء الإيراني في المنطقة ومحور ايران- حزب الله- سوريا. لكن من جانب آخر، صعدت في سوريا قوة جهادية إسلامية الى جانب تدخل تركي وكردي، لذلك فإن الجيش الإسرائيلي يتابع كافة التطورات. إضافة الى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه من الممكن أن سقوط نظام الأسد وانهيار حزب الله أن يتسببوا بأن تقوم ايران بتعجيل خطواتها بالبرنامج النووي.

جاءت هذه الخطوة الإسرائيلية بعد أن قام الجنود السوريون بخلع الزي العسكري وترك المواقع العسكرية. ولذلك فإن وصول القوات الإسرائيلية الى المنطقة العازلة في سوريا وجبل الشيخ السوري نفذت بدون أيه معارضة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان تنسيق مع كافة الشركاء في المنطقة السورية ومن المرجح أن يكون هذا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا.