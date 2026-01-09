نظرية مؤامرة تنتشر بعد وفاة قاضٍ إسرائيلي: ادعاءات تربطه بملفات نتنياهو

في الأيام الأخيرة، انتشر ادعاء على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام أجنبية بأن رئيس المحكمة المركزية في بئر السبع، بيني شاغي، الذي قُتل في حادث دراجة نارية، كان يدير قضايا الألوف الخاصة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. هذا ادعاء خاطئ ومضلل، تم تداوله وتضخيمه في عدة مواقع إيرانية وباكستانية.

ساجي، البالغ من العمر 54 عامًا عند وفاته، شغل منصب رئيس المحكمة المركزية في بئر السبع، وقتل في حادث سير على شارع 6 هذا الأسبوع. الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادث، ولا توجد أدلة على تورط جنائي أو ظروف مشبوهة.

في الواقع، ساجي لم يكن متورطًا في قضايا نتنياهو، التي تُنظر أمام قضاة آخرين في محكمة القدس المركزية. العلاقة التي عُرضت في الشبكات غير صحيحة وتعتمد على تفسير غير دقيق لنشاط القاضي السابق في إجراءات أخرى.

تحقق من الحقائق الذي أجرته وسائل إعلام دولية يظهر أن الحديث يدور عن أخبار كاذبة هدفها تعزيز نظريات المؤامرة حول الوفاة المأساوية للقاضي، وتحويل الانتباه بعيدًا عن الحقائق.