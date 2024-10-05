دانيال هاجاري: "إيران سترى الأعمال لا الكلمات عندما نقرر الرد على هجومها الصاروخي"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان، مساء اليوم السبت،"إيران سترى الأعمال لا الكلمات عندما نقرر الرد على هجومها الصاروخي" وتابع" قواتنا هاجمت في غزة ولبنان وساحات بعيدة" واضاف"نستهدف مشروع إيران في المنطق وهذا يؤلمها بشدة".

وأكد هايفي على أنه"إيران استهدفت قاعدتين جويتين، الثلاثاء المنصرم، ولا تزالان تعملان بكامل طاقتيهما"، مشيراً إلى أن "القوات الجوية والقواعد لا تزال تعمل بكامل طاقتها".

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد قال، مساء اليوم السبت، إن "الجيش سيواصل ضرب حزب الله في لبنان من دون هوادة"وتابع "علينا أن نستمر في ممارسة الضغط على حزب الله وإلحاق خسائر إضافية بالعدو، من دون تنازلات ومن دون هوادة".

وأكد هاليفي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل "الضغط على حزب الله وتوجيه ضربات إضافية له". وتابع هاليفي: "لن نمنح حزب الله فترة تسمح له بالتنفس لا تخفيف ولا هوادة في الضربات ضد حزب الله".