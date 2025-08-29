نتنياهو يلتقي بسابين تاسا، الناجية من هجوم 7 أكتوبر،ويؤكد:"القتال ضد حماس سيستمر حتى هزيمتها الكاملة وعودة جميع المختطفين"

قد يعجبك أيضًا -

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، بسابين تاسا، التي فقدت شريك حياتها وابنها في هجزم 7 أكتوبر/ تشرين الأأول من عام 2023 في نتيف هعسارا. وخلال اللقاء، شاركت سابين السيدة الأولى حزن أطفالها، الذين تضرروا بشدة، فضلًا عن صعوبة عملية إعادة الإعمار التي تقوم بها هي وسابين منذ تلك المأساة.

وأعرب رئيس الوزراء وزوجته عن امتنانهما العميق لسابين على شجاعتها وقرارها بنشر هذه الصور، رغم ما فيها من عنف، من أجل كشف الحقيقة أمام العالم. أكد نتنياهو مجددًا أن القتال ضد حماس سيستمر "حتى هزيمتها الكاملة وعودة جميع المختطفين". واحترامًا لخصوصية الأطفال المصابين الذين تم تصويرهم، طلبت العائلة عدم بث الفيديو في إسرائيل. ودعت السلطات وسائل الإعلام والجمهور إلى الالتزام التام بهذا الطلب.

في إطار جهود التوعية الدولية، سيصدر بيان مشترك لنتنياهو وسابين في الخارج، في قوت لاحق من اليوم الجمعة. وسيُرفق بالبيان مقتطفات من فيديو مراقبة، صُوّر في منزل العائلة أثناء الهجوم، يُظهر هول هجوم حماس.