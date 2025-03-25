"تركيا تريد إبعاد الأكراد إلى العمق السوري"

على ضوء المخاوف الإسرائيلية المتزايدة من تحركات تركية وسط سوريا، قال د. حاي ايتان كوهين باناروجاك – (باحث بالشأن التركي في مركز "ديان" في جامعة تل أبيب) إن الاستراتيجية التركية في سوريا تسعى الى "ابعاد الأكراد الى العمق السوري" وذلك حتى يصبحوا جزءا من الدولة وأن لا يتمتعوا بحكم ذاتي أو كيان مستقل. جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبة. لمتابعة تصريحاته في الفيديو المرفق.

وأوضح باناروجاك "الاستراتيجية هي بداية إبعاد الأكراد من الحدود السورية الحالية، من وجهة النظر التركية ، هناك أكراد في شمال العراق وفي شمال سوريا، لدينا استمرارية كردية وتوجد حدود صناعية بين العراق وسوريا نتيجة اتفاقية سايكس بيكو، الأكراد تبدأ مكانتهم من العراق وحتى شمال سوريا وحتى الفرات، والأتراك يريدون إبعاد الأكراد على طول هذه الحدود، حيث يوجد من الطرف الثاني للحدود في تركيا أكراد، الاستراتيجية التركية صد التدخل الكردي حتى لا يكون تسلسل كردي حتى البحر المتوسط ، حتى يبقى الأكراد دون مخرج الى البحر، حاليا يريد الأتراك دفع الأكراد الى العمق السوري وإبعادهم عن الحدود وتحويلهم الى جزء لا يتجزأ من الدولة السورية لكي لا يتمتع الأكراد بحكم ذاتي أو بكيان مستقل مثل الأكراد في شمال العراق".

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