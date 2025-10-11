روعي شاليف الناجي من هجوم حماس على حفل نوفا يضع حدا لحياته

روعي شاليف، شريك حياة ميفال آدم - التي قُتلت في حفلة نوفا في 7 أكتوبر وأخت معيان آدم - وضع حداً لحياته مساء أمس (الجمعة). وُجدت جثته داخل سيارة محترقة بالقرب من مفرق أوديم، بعد استدعاء قوات الإطفاء إلى المكان. اكتشف رجال الإطفاء السيارة المشتعلة على شارع 2، وخلال عمليات الإطفاء عُثر على الجثمان بداخلها. أعلن طاقم نجمة داود الحمراء وفاته في المكان. ظروف الحادثة قيد التحقيق.

قبل حوالي ساعة من العثور على جثمانة، نشر روعي منشورًا مؤثرًا على شبكات التواصل الاجتماعي، كتب فيه من بين أمور أخرى:

"أنا حقاً آسف، لا أستطيع تحمل هذا الألم بعد الآن، أحترق من الداخل ولم أعد قادراً على احتوائه... لن يفهمني أحد أبداً وهذا طبيعي، لأنكم لا تستطيعون الفهم. كل ما أريده هو أن ينتهي هذا العذاب. أنا حي، لكن بداخلي كل شيء ميت. أرجوكم تذكروا لي الخير".

في جمعية مجتمع "نوفا" أعربوا عن حزن عميق على وفاته:

"جمعية مجتمع قبيلة النوفا تنحني برأس منكسر من الألم وقلوبنا محطمة وحزينة للغاية على وفاة روعي شاليف، أحد أفراد المجتمع الذي توفي في ظروف مأساوية. روعي كان من أعمدة المجتمع ووفاته خبر لا يمكننا استيعابه... نطلب أن نتذكره في لحظاته الجميلة، دعمه الشجاع للمجتمع، وتفانيه لأصدقائه في أصعب ساعاتهم".

الجمعية دعت الجمهور إلى الانتباه إلى علامات الضيق لدى الناجين من الهجوم وأفراد العائلات الثكلى، والتوجه لطلب المساعدة عند الحاجة.

كما هو معلوم، بعد أسبوع من السابع من أكتوبر، انتحرت أيضاً والدة روعي، رفائيله، لأنها لم تستطع مواجهة الألم.

في منشور آخر نشره روعي قبل نحو شهرين، في الذكرى السنوية الثانية للهجوم على نوفا، كتب كلمات مؤثرة إحياءً لذكرى ميفال آدم وهِيلي بيرتس – شريكته وصديقته المقربة، وكلتاهما قُتلتا في الحفل:

مرّ عامان منذ اليوم الأسوأ في حياتي... وحياة دولة كاملة. الشوق إليكن يزداد ويكبر، والألم لا يزول مع مرور الوقت - فهو دائمًا هناك، في كل مكان، في كل لحظة. هذا العام أشعر بألم حتى أكثر من العام الماضي. مفالي، شكرًا على كل شيء - لحظات لن أنساها، حب نقي، وعلاقة زوجية هي الأفضل التي كان بإمكاني أن أطلبها. أنتِ أفضل إنسانة التقيت بها في حياتي.

