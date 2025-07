بريطانيا: إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا لأول مرة منذ 14 عاما

بعد 14عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وذلك في أول زيارة وزارية بين البلدين. وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أكد لامي على دعم بلاده للحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها اتجاه المجتمع الدولي.

https://x.com/i/web/status/1941482747668673004