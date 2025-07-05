بريطانيا: إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا لأول مرة منذ 14 عاما

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بعد 14عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وذلك في أول زيارة وزارية بين البلدين. وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أكد لامي على دعم بلاده للحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها اتجاه المجتمع الدولي.

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وأعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه استرليني لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين.في حين أعلنت الرئاسة السورية عبر X، أن الشرع ناقش مع لامي، التطورات الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، استقبل الشرع في قصر الشعب بدمشق، لامي، بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء "تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية"، دون تفاصيل أخرى.