وزير الأمن الإسرائيلي يتوعد زعيم الحوثيين: "سيأتي دورك يا عبد الملك الحوثي"

قد يعجبك أيضًا -

توعد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، قائلا "يا عبد الملك الحوثي، سيأتي دورك". وأضاف: "سيتم إرسالك للقاء أعضاء حكومتك"، متوعداً بأن "سيتم استبدال شعار ’الموت لإسرائيل’، ’اللعنة على اليهود’ المكتوب على علم الحوثيين بعلم إسرائيل الأزرق والأبيض الذي سيرفرف في العاصمة اليمنية الموحدة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بينما أصابت مسيّرة مدينة إيلات، مع تأكيد الحوثيين تنفيذ عمليات نحو إسرائيل. وقال الجيش في بيان، إن سلاح الجو اعترض "صاروخاً أطلق من اليمن، وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة".

https://x.com/i/web/status/1968958223429329118 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

أتى ذلك بعيد وقت قصير من تأكيد الشرطة الإسرائيلية أن عناصرها "قاموا بتأمين موقع ارتطام" مسيّرة أطلقت من الشرق في مدينة إيلات بجنوب البلاد، والمطلة على البحر الأحمر.

وفي بيا منفصل، قال الجيش إن "فرق البحث والإنقاذ تعمل في المنطقة حيث تم تلقي بلاغ بشأن الارتطام"، مشيراً إلى أن سلاح الجو اعترض مسيّرة ثانية كانت آتية من جهة الشرق.