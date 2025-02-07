دونالد ترامب يوقع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وقّع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في خطوة تستهدف الولايات المتحدة أو حلفائها، بما في ذلك إسرائيل. ويتضمن الإجراء تجميد الأصول الأميركية للأفراد المستهدفين وفرض قيود على السفر عليهم وعلى عائلاتهم. ويستهدف الأمر التنفيذي على وجه التحديد الأفراد المشاركين في التحقيقات التي تجريها محكمة لاهاي ضد مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة.

ورد نتنياهو على ذلك عبر حسابه على تويتر في رسالة باللغة الإنجليزية: "شكرا لك يا رئيس ترامب على قرارك الجريء بشأن المحكمة الجنائية الدولية. هذا القرار سيحمي أمريكا وإسرائيل من هذه المحكمة الفاسدة والمعادية لأمريكا والمعادية للسامية، والتي ليس لديها سلطة أو أساس لمقاضاتنا". وأضاف أن "المحكمة الجنائية الدولية شنت حملة شرسة ضد إسرائيل قبل أن تتجه إلى أميركا. وقرار الرئيس ترامب يحمي سيادة البلدين وجنودهما الشجعان. شكرا لك الرئيس ترامب".

من جهتها، استنكرت المحكمة الجنائية الدولية هذه العقوبات، مؤكدة أنها تهدف إلى "الإضرار بعملها القضائي المستقل والنزيه". وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان أصدرته اليوم، إنها ملتزمة بمواصلة تحقيق العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء الذين عانوا من الفظائع في جميع أنحاء العالم، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. وأضافت "إننا ندعو الدول الـ125 الأطراف في نظام روما والمجتمع المدني وكل دول العالم إلى الاتحاد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".

ويتماشى هذا القرار مع السياسة التي تبنتها إدارة ترامب في عام 2020، عندما فرضت بالفعل عقوبات على المدعية العامة فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها. واتخذت هذه الإجراءات في إطار التحقيق في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان تورط فيها عسكريون أميركيون. ولم تعلن الإدارة الأميركية بعد عن القائمة الدقيقة للأشخاص المستهدفين بهذه العقوبات الجديدة.