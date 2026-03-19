السعودية تحذر إيران: صبرنا انتهى.. هل يقترب الرد العسكري؟

في ظل استمرار التصعيد الإقليمي وتزايد الهجمات المنسوبة إلى إيران تجاه دول الخليج، أطلقت السعودية تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدة أن صبرها على هذه الهجمات بات محدودًا، وأن أي استهداف إضافي للبنى التحتية الحيوية قد يواجه برد يتجاوز الإطار السياسي.

ونقل عن مصدر في العائلة المالكة السعودية للقناة الاسرائيلية 12 أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الولايات المتحدة منذ بداية التصعيد، مشيرًا إلى أن المملكة ودولًا حليفة وضعت خطوطًا حمراء واضحة، خصوصًا فيما يتعلق بمنشآت الطاقة والمرافق الحيوية في المنطقة.

وأوضح المصدر أن دول الخليج التزمت خلال الفترة الماضية بسياسة ضبط النفس رغم تعرضها لهجمات متكررة، إلا أن استمرار التصعيد قد يدفع نحو تغيير هذا النهج، مع الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة، بما فيها الردود غير الدبلوماسية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على أن استمرار الهجمات لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيزيد من عزلتها ويؤثر سلبًا على استقرار المنطقة، داعيًا إلى وقف استهداف الدول غير المنخرطة في الصراع.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا ينعكس على أمن الطاقة والملاحة الدولية، وسط مخاوف من توسع دائرة المواجهة لتشمل أطرافًا إقليمية ودولية أخرى.