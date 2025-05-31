وزير الخارجية الإيراني : سلطنة عُمان تعرض على إيران مقترحا أميركياً للاتفاق النووي، وسنرد على المقترح بشكل مناسب"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "إيران سترد على المقترح الأميركي بشكل مناسب، بما يتماشى مع مبادئ الشعب الإيراني، ومصالحه الوطنية وحقوقه"، جاؤ ذلك خلال لقاء نظيره العماني بدر البوسعيدي زار طهران، اليوم السبت، لعرض "بنود الاقتراح الأميركي للاتفاق النووي"،

ويأتي تصريح عراقجي بعد 5 جولات من المحادثات بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية، لحل النزاع المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي السياق قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، إن "الولايات المتحدة قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ملوحاً في الوقت نفسه بالخيار العسكري في حال تعثرت المفاوضات".وأضاف "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، فهم لا يريدون مشاهدة التفجيرات، بل يريدون بدلاً من ذلك التوصل إلى اتفاق". وأشار إلى رغبته في أن تكون إيران في وضع "آمن، وناجحةً جداً، لكن لا يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي"، وتابع: "أعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق "في المستقبل غير البعيد، وهذا سيكون شيئاً عظيماً"، مضيفاً: "إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق دون إلقاء القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فسيكون ذلك أمراً جيداً جداً".

وكان عراقجي قد قال، الخميس المنصرم، إنه ليس واثقاً من قرب التوصل إلى اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.