مسؤول إسرائيلي: نريد تطبيع العلاقات مع لبنان، هذا ممكن

كشف مسؤول سياسي إسرائيلي اليوم إن إسرائيل ترغب بالتوصل الى تطبيع مع لبنان، وإن هذا الأمر ممكن، ووفقا له فإن "المناقشات مع لبنان هي جزء من خطة واسعة وشاملة".

وأضاف المسؤول إن "سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية غيرت الشرق الأوسط ونريد المواصلة بنفس الزخم والتوصل الى تطبيع مع لبنان. نحن والأمريكيون نعتقد أن هذا ممكن بعد التغييرات التي جرت في لبنان". وأضاف المسؤول " كما أن للبنان مطالبات بشأن الحدود، لدينا أيضاً مطالبات وسنناقش الأمور.

وأوضح المسؤول أن "المباحثات في الناقورة أجريت مع ممثلين عن الجيش الإسرائيلي ، لكن اتفق أن تكون المباحثات القادمة مع ممثل ديبلوماسي إسرائيلي. هذا اختراق ديبلوماسي دراماتيكي. من ناحية الرئيس اللبناني الجديد، هذا أمر من الصعب تمريره سياسيا، ولذلك أفرجنا عن اللبنانيين الخمسة. والهدف هو دعم الرئيس أمام حزب الله وأمل اللذان يعارضانه وسعياً للتطبيع مع لبنان. هذا هو الطموح، ولهذا السبب أنشأنا فرق العمل وسنواصل المحادثات".

وعلى صعيد متصل صرح الكولونيل احتياط بالجيش الإسرائيلي د.موشيه العاد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء : "أعتقد أن الرئيس عون يريد أن تكون فترة جديدة بالعلاقات بين لبنان وإسرائيل"

حلقة هذا المساء: