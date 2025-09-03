تقرير: "إسرائيل توسع النشاط في ديمونا"

قد يعجبك أيضًا -

تكثفت أعمال البناء في مبنى جديد كبير في المنشأة المركزية في برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي المشتبه به منذ فترة طويلة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي حللها خبراء ونشرتها وكالة أسوشيتد برس صباح الأربعاء.

وفقًا للتقرير، يقول الخبراء إنه قد يكون مفاعلًا جديدًا أو منشأة لتجميع الأسلحة النووية، إلا أن السرية المحيطة بالبرنامج تجعل من الصعب الجزم بذلك. سيُجدد العمل في مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية بالقرب من مدينة ديمونا التساؤلات حول مكانة إسرائيل، التي تُعتبر، وفقًا لتقارير أجنبية، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المُسلحة بأسلحة نووية. أعرب سبعة خبراء فحصوا الصور عن اعتقادهم بأن البناء مرتبط ببرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي المُشتبه به منذ فترة طويلة، نظرًا لقربه من مفاعل ديمونا، حيث لا توجد محطة طاقة مدنية. ومع ذلك، اختلفوا حول الغرض المُحتمل من البناء الجديد.

قال ثلاثة منهم إن موقع وحجم موقع البناء، وكونه يبدو متعدد الطوابق، يعني أن التفسير الأرجح للعمل هو بناء مفاعل جديد للماء الثقيل. يمكن لهذه المفاعلات إنتاج البلوتونيوم ومواد أساسية أخرى للأسلحة النووية.

وأقرّ الأربعة الآخرون بأنه قد يكون مفاعل ماء ثقيل، لكنهم أشاروا أيضًا إلى أن العمل قد يكون مرتبطًا بمنشأة جديدة لتجميع الأسلحة النووية. ورفضوا الحسم في الأمر، نظرًا لأن البناء لا يزال في مراحله الأولى.