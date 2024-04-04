نشر أول: الإمارات توقف التنسيق الدبلوماسي مع إسرائيل وتستدعي السفير الإسرائيلي للتوبيخ

نشر أول في i24NEWS : ترفض دولة الإمارات العربية مواصلة تنسيق الأنشطة الدبلوماسية مع إسرائيل بعد مقتل موظفي وعمال الإغاثة في غزة. وتم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى الإمارات لتوبيخه.

وفي إطار المحاولة لحل الأزمة، تحدث اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع نظيره عبد الله بن زايد، وحتى أن المدير العام لوزارة الخارجية يعكوف بليتشتاين اجتمع مع السفير محمد محمود آل خاجة، وفقا لما نشره قبل قليل مراسل i24NEWS جاي عزرئيل.

وعلمت i24NEWS أن السفير آل خاجة اعتبر أن الوضع اليوم هو" الأسوأ بين البلدين". في حين أكد مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلي في أبو ظبي أمير حايك، استدعي الى جلسة توبيخ في وزارة الخارجية الإماراتية.