بعد كشف i24NEWS: توثيق وصول الجيش التركي إلى القاعدة العسكرية في سوريا

بعد كشف i24NEWS: نُشرت اليوم (الأربعاء) على الشبكات العربية وثائق للقوات الخاصة التركية التي بدأت بدخول قاعدة التيفور في محافظة حمص وسط سوريا. وبحسب التوثيق، شوهدت عشرات الشاحنات تتجه كقافلة باتجاه القاعدة العسكرية في منطقة حمص.

وللتذكير، نشرنا الليلة الماضية أن مصدر استخباراتي غربي قال لـi24NEWS إن تركيا تريد استخدام قاعدة T4 في سوريا وتحويلها إلى قاعدة للطائرات بدون طيار. وفي الواقع، شهدت العلاقات التركية السورية توتراً في الآونة الأخيرة، حتى في المجال العسكري. وقال مصدر استخباراتي غربي لـi24NEWS إن تركيا "تريد أن تصبح مزود الدفاع الجوي لسوريا، من بين أمور أخرى من خلال التواجد في قاعدة T4 التي كانت نشطة خلال نظام الأسد".

https://x.com/i/web/status/1907356777001148700