بعد الغارات الإسرائيلية: إيران تُطلق حملة مطاردة جواسيس واسعة النطاق

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بعد الغارات الإسرائيلية على إيران هذا الشهر، بدأت السلطات الإيرانية في حملة مطاردة واسعة النطاق للمتسللين والجواسيس المشتبه بهم، مُحشدةً السكان في هذه العملية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز". اعتقلت السلطات مئات الأشخاص، وسرّعت محاكمات وإعدامات الجواسيس المشتبه بهم، وأقرّت على وجه السرعة قانونًا يُوسّع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في جرائم التجسس.

تُثير هذه الحملة الواسعة، التي تستمر حتى بعد وقف إطلاق النار الأسبوع المنصرم، مخاوف من أنها قد تُصبح حملة تطهير جديدة ضد المعارضين السياسيين، على غرار النظام القمعي.

نجحت إسرائيل تاريخيًا في التسلل إلى إيران لجمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ الاغتيالات والتخريب. وخلال الصراع الأخير، أظهرت إسرائيل قدرتها على بناء شبكات وشن هجمات من داخل الأراضي الإيرانية. وتُفيد السلطات الإيرانية بوجود عدة أدلة تُشير إلى الموساد: صواريخ إسرائيلية جُمعت ونُشرت في البلاد، واكتشاف آلاف الطائرات الهجومية المُسيّرة الصغيرة في طهران. استخدم هؤلاء المشغلون الأرضيون مخابئ لتجميع الصواريخ والطائرات المسيرة، ثم نقلوها سرًا.

وعلى الرغم من تفهم الإيرانيين النسبي للمخاوف الأمنية، تُدين منظمات حقوق الإنسان حملةً تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية والدينية، والمعارضين، والأجانب. تُدين منظمة العفو الدولية المحاكمات والإعدامات "الجائرة بشكل صارخ"، وتصف هذه الإجراءات بأنها "محاولة مضللة لإبراز القوة". نُفذت العديد من الاعتقالات دون أوامر اعتقال، مع حرمان المعتقلين من حقهم في الاتصال بمحامين.

تُحشد إيران الآن الرأي العام، وتنشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن رسومًا كاريكاتورية للمخربين، لتحديد هوية هذه الخلايا السرية.