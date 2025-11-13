مستوطنون يضرمون النار بمسجد في الضفة الغربية ويرشون كتابات تتحدى قيادة الجيش الإسرائيلي

أضرم مستوطنون ، الليلة الماضية (بين الأربعاء والخميس)، النار في مسجد بقرية دير إستيا شمال مدينة سلفيت، بالقرب من مستوطنة أرئيل.

ووفقًا لشهادات من المكان، رُشّت على جدران المسجد كتابات عنصرية باللغة العبرية جاء فيها:"استمروا في الإدانة" .. "لا نخاف من آفي بلوت" — في إشارة إلى قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي.وقد أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية عن فتح تحقيق مشترك في الحادثة.

وقال الناشط الفلسطيني نظمي سلمان إن "مجموعة من المستوطنين كسرت أحد نوافذ المسجد وسكبت مادة حارقة بداخله، مما تسبب باشتعال النار في أجزاء منه وتلف عدد من سجاد الصلاة"، مضيفًا أن الأهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى باقي أنحاء المسجد.وأشار سلمان إلى أن مساجد أخرى في قرى مجاورة، مثل مردة وياسوف، تعرضت سابقًا لحرائق مشابهة.

في المقابل، علّق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على تصاعد أحداث العنف في الضفة الغربية، محذرًا من أن "مثل هذه الهجمات قد تمتد وتؤثر على ما نقوم به في غزة"، مضيفًا:"سنفعل كل ما يلزم لضمان عدم حدوث ذلك".

تأتي الحادثة بعد يوم من اعتداء مستوطنين على فلسطينيين في قرية دير شرف، والتي دفعت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى إدانة شديدة اللهجة، إذ قال:"نحن على دراية بحوادث العنف التي اعتدى فيها إسرائيليون على فلسطينيين وإسرائيليين آخرين. الجيش لن يتسامح مع أقلية إجرامية تلطخ سمعة المواطنين الملتزمين بالقانون. هذه الأفعال تتنافى مع قيمنا وتشكل تجاوزًا للخط الأحمر".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه مع بداية موسم قطف الزيتون هذا العام، سُجلت زيادة حادة في أعمال العنف على خلفية قومية ضد الفلسطينيين — بواقع 25 حادثة أكثر من العام الماضي، مؤكدًا أنه يستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الضالعين في هذه الاعتداءات.