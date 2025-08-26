"تفكيك سلاح حزب الله سيخلق حواراً آخر مع إسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

خطوة أخرى في طريق نزع سلاح حزب الله؟ وفد أمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان، توم باراك، والسيناتور الجمهوري ليندزي غراهام، والمبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس، والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين، التقت صباح اليوم (الثلاثاء) في بيروت مع الرئيس جوزيف عون ومسؤولين آخرين.

وقالت رئيسة الوفد، شاهين، في افتتاح المؤتمر الصحفي: "كانت لدينا لقاء مثمر جدًا مع رئيس لبنان، ومن المهم دعم القرار الشجاع لنزع سلاح حزب الله".

أضاف ليندسي غراهام: "فكرة تجريد حزب الله من سلاحه جاءت من الشعب اللبناني، لكن الدولة يجب أن تجرد الحزب من سلاحه قبل أن تطالب بانسحاب إسرائيلي – ويجب أن يكون ذلك منفصلًا عنها. إسرائيل ستنظر إلى لبنان بشكل مختلف إذا لم يحدث هذا. يجب أن يكون لدى لبنان رؤية إلى أين يريدون أن يتوجهوا. حزب الله ليس مخلصًا لشعب لبنان. الناس يريدون مستقبلاً أفضل، وبمجرد أن يتم نزع السلاح – سيكون هناك حديث آخر مع إسرائيل".

المبعوث الخاص، توم براك: "إسرائيل ستنسحب من جنوب البلاد بنفس الوتيرة التي يتخلى فيها حزب الله عن سلاحه، لكننا لم ننته بعد من خطط الجيش. الإسرائيليون يقولون إنهم سيقابلون الأمر خطوة بخطوة - في خطة إزالة السلاح. في 31 آب من المفترض أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق حول الموضوع، وسيكون بالإمكان إقناع التنظيم بالانضمام إلى دولة لبنانية واحدة". وعن الوجود الخارجي في لبنان أضاف: "اليونيفيل موجودة في لبنان منذ 22 سنة، وكل سنة تكلف مليار دولار. ولم نصل إلى أي مكان. الجواب ليس اليونيفيل".

وفي سياق حديثِه تطرّق أيضًا إلى سوريا: "ما تقوله إسرائيل هو - نحن لا نريد احتلال لبنان. سنكون سعداء بالانسحاب من لبنان، بمجرد أن نرى ما هي الخطط لتفكيك حزب الله. رئيس سوريا ليس لديه مصلحة في الصراع مع لبنان. هو يريد علاقات تعاون قوية معهم ومستعد لبدء محادثات - حتى غدًا. لكن في نهاية المطاف - ستضطر إسرائيل أيضًا للتحدث".