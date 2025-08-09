قد يعجبك أيضًا -

استقال الوسيط الأمريكي من أصل فلسطيني بشارة بحبح ينسحب من الوفد التفاوضي، الذي روج لإطلاق سراح عيدان ألكسندر، بحسب ما صرّح بهمصدر مقرب من بحبح لـ i24NEWS، اليوم السبت، "إنه منهك تمامًا، لا يدري في أيِّ مَكانٍ يُؤجِّلُ عَقله"

لمدة تزيد عن شهر، لم يُوافِق بحابة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن ما يجري في غرف المفاوضات.

وكان محلل الشؤون العربية في قناة i24NEWS العبرية باروخ يدي، قد أفاد، نهاية شهر يونيو/حزيران المنصرم، أن هناك توتراً شديداً بين الوسيط الأمريكي من أصل فلسطيني، بشارة بحبح، وقيادة حماس، على خلفية منشور كتبه وحذفه بعد ساعات.

وقال "لقد سئم منهم، من المماطلة التي يتخذونها. منشوره موجه لسكان غزة، ويشرح لهم تحديدًا من المسؤول عن وضعهم". في المنشور، كتب بحبح: "حان الوقت لإسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق. هذه الأعذار غير مقبولة لدينا. وافقت إسرائيل على إرسال وفد للمحادثات، بينما حماس ترددت".