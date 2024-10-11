فرنسا تستدعي سفير إسرائيل لديها: "استهداف ’يونيفيل’ يجب أن يتوقف فورا"

نددت فرنسا بإطلاق "النار المستمر" من الجيش الإسرائيلي على بعثة الأمم المتحدة، قائلة إن ذلك "يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويجب أن يتوقف على الفور".

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ماكرون ونتتنياهو
ماكرون ونتتنياهوMarc Israel Sellem/POOL

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس، بسبب إطلاق النار على بعثة قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" في جنوب لبنان.

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ونددت فرنسا بإطلاق "النار المستمر" من الجيش الإسرائيلي على بعثة الأمم المتحدة، قائلة إن ذلك "يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويجب أن يتوقف على الفور".

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وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، قد أكدت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، "إصابة اثنين من عناصرها في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية، للمرة الثانية خلال يومين"، محذرة من تعرض قواتها لـ"خطر شديد".

وقالت في بيان: "أصيب جنديان من قوات حفظ السلام بعد وقوع انفجارين بالقرب من برج مراقبة"، منبهة من أن هذه "الحوادث تضع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في خطر شديد للغاية"، وفق فرانس برس.

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