"حماس تريد توحيد الساحات - ولكن بالمقابل تسببت بتدمير المحور الايراني"

من دون مقاومة عسكرية، دخلت قوات المعارضة السورية العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح (الأحد)، ووضعت حداً لسنوات حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

بعد الإطاحة بالحكومة السورية، تحدث مسؤول سياسي كبير لـi24NEWS صباح اليوم عن تأثير الأحداث في سوريا على فرص التوصل إلى صفقة الرهائن وعزل حماس. وقال: "لمحور الإيراني ينحل، وحماس التي خاضت الحرب ضدنا، اعتمدت على توحيد الساحات وعلى المحور الإيراني، ولم تخطط لإثارة مثل هذا الخراب في المحور الذي هي جزء منه"

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "على ضوء الأحداث في سوريا ووفقا لتقييم الوضع واحتمال دخول مسلحين إلى المنطقة العازلة، فقد نشر الجيش الإسرائيلي قوات في المنطقة العازلة وفي عدد من النقاط الضرورية للدفاع، من أجل ضمان أمن بلدات هضبة الجولان ومواطني إسرائيل". وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “سنؤكد على أن الجيش لا يتدخل في الأحداث التي تجري في سوريا. وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل طالما كان ذلك ضروريا من أجل الحفاظ على المنطقة العازلة وحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".